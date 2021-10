BAGNARA CALABRA Scuola Media Foscolo, lavori fermi da fine luglio. Preoccupa rudere del vecchio edificio

Plesso ex Foscolo C'è preoccupazione tra i residenti della zona in cui si trova l'ex edificio che ospitava la Scuola Media "U. Foscolo". I lavori di demolizione del vecchio plesso scolastico sono iniziati a Maggio e al momento è rimasto in piedi uno dei lati dell'edificio. Il rudere, come viene definito da alcuni cittadini, si erge alto e minaccioso e molti si chiedono se sia un pericolo per chi abita nelle vicinanze o per chi vi transita casualmente.

<<Quando a Maggio hanno iniziato i lavori di demolizione del plesso Ugo Foscolo - viene postato sui social da un cittadino - non nascondo che un pò di tristezza ha avuto il sopravvento, per poi farmene una ragione e dire: ok, due mesi per la demolizione e subito dopo assisteremo gioiosi alla costruzione del nuovo polo scolastico. Beh, neanche il tempo di gioire che tutto si è bloccato. Da fine Luglio ad oggi i lavori sono fermi, con una lato del fabbricato ancora in piedi>>. I residenti chiedono agli uffici competenti del Comune di Bagnara Calabra se la situazione è sotto controllo, se ciò che è rimasto in piedi è stato messo in sicurezza, e se c'è pericolo per la pubblica incolumità; e viene chiesto inoltre un immediato intervento affinché si proceda immediatamente ad eliminare i rischi per chi abita nella zona, e si augurano che questa erigenda opera non rientri nell'elenco delle opere incompiute.

Car. Trip.