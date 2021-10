CostaViolaNews, al via la nuova rubrica "News Room"

News RoomCosta Viola News è lieta di annunciare la nascita di una nuova rubrica di informazione ed approfondimento “News Room” che si pone come obiettivo di fornire un servizio di informazione puntuale ed aggiornato sulle novità legislative e giurisprudenziali relative a tematiche di interesse generale, con particolare riferimento a quelle che hanno rilievo nella vita quotidiana dei cittadini.

La rubrica avrà cadenza bisettimanale occupandosi sia di portare a conoscenza del cittadino aggiornamenti normativi che riguardano argomenti di interesse generale sia di volta in volta trattando in maniera sistematica ed approfondita tematiche ed istituti giuridici di grande attualità e sarà curata dall'avv. Giovanni Dominici, Giudice Onorario presso il Tribunale di Palmi, Presidente della sede locale dell'associazione “Con il Consumatore”. Il format della rubrica prevede anche la possibilità di rivolgere al professionista delle domande inerenti l'argomento trattato.

Per info, per suggerire argomenti, o per interloquire con l'avv Dominici Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.