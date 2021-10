Avviata la ricerca sulla pastorizia storica in Aspromonte

Pastorizia in AspromonteSi sono da concluseda un paio di settimane le attività di ricercasulla pastorizia storicain Aspromonte, coordinate dal Dott. Francesco Carrere Guillem Domingo Ribas dell’Università di Newcastle (Regno Unito) e focalizzate sui territori di Africo Vecchio e Casalnuovo. Questo lavoro rientranel progetto interdisciplinare PLAS, diretto dallo stesso Dott. Carrer, che indaga il ruolo delle pratiche pastorali storiche e tradizionali nella formazione e trasformazione di ambienti e paesaggi montani in Europa e nel Mediterraneo. L’Aspromonte rappresenta uno dei casi studio principali di questo programma di ricerca, che qui beneficia del prezioso supporto di collaboratori locali come Alfonso Picone Chiodo (L’Altro Aspromonte), Domenico Malaspina e Demetrio Orlando (Questo è Aspromonte), Leo Stilo per Africo e Bruno Palamara per Casalnuovo.

Il lavoro sul campo si è svolto nel corso della prima settimana di settembre. Grazie al fondamentale aiuto della Dott.ssa Chindemi e del personale dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, i ricercatori hanno potuto accedere ad alcuni documenti e cartografie storiche relative all’area di indagine, acquisendo dati fondamentali per la comprensione dei cambiamenti del paesaggio aspromontano negli ultimi due secoli.Visite al territorio di Africo Vecchio e Casalnuovo hanno consentitodi osservarel’influenzadi lungo termine delle pratiche pastorali sugli ambienti montani. Interviste con alcuni pastori ed ex pastori dell’area hanno permesso di raccogliere informazioni dettagliate sulla stagionalità delle pratiche pastorali tradizionali, sulla loro distribuzione all’interno del territorio, sulle caratteristiche delle strutture e infrastrutture utilizzate dai pastori durante la stagione calda e la stagione fredda, e in generale su come la pastorizia locale sia il risultato di un lungo adattamento alle specificitàgeografiche ed ecologiche dell’Aspromonte.A tutto questo si sono aggiunti colloqui e discussioni con ricercatori specializzati nello studio di questo territorio e di queste tematiche, che hanno chiarito molti dubbi emersi sul campoe che ringraziamo per la disponibilità.

La ricerca prosegue ora con l’organizzazione e l’analisi della grande mole di dati raccolti, che consentirà di comprendere meglio la complessa relazione tra paesaggio, ambiente e pastorizia nell’area di studio, e quindi di rispondere adalcune delle domande fondamentali del progetto PLAS.Lo studio delle strategie pastorali in Aspromonte permetterà non soltanto di indagare quale effettoabbia avuto l’allevamento tradizionale sugli ecosistemi montani, ma anche di determinare quale contributo abbia datoalla formazione dei paesaggi storici e culturali del Mediterraneo.