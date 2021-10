BAGNARA CALABRA Elezioni ed emergenza Covid-19: seggi speciali per il voto a domicilio di chi è in quarantena

Il Comune di Bagnara Calabra rende noto che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto per la consultazione elettorale del 3 e 4 Ottobre 2021 nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di Bagnara Calabra, una dichiarazione, anche per via telematica, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.