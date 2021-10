UniRC| Prolungati senza mora, i termini di scadenza per le iscrizioni e le immatricolazioni ai corsi di studio a.a. 2021/2022

UniRC CITTADELLAIl termine di scadenza per le immatricolazioni* e per le iscrizioni ai Corsi di Studio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per l’a.a. 2021/2022, è prolungato, senza aggravio di mora, a lunedì 22 novembre 2021.

*Il prolungamento dei termini di scadenza NON riguarda le immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale.