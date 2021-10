Giornata Plastic Free anche a Bagnara Calabra su iniziativa dell'Associazione "La Nostra Terra"

Plastic Free a Bagnara Calabra L'Associazione "La Nostra Terra" ha aderito alla giornata nazionale Plastic Free. Il gruppo si è dato appuntamento a piazza Municipio e ha accolto i residenti e gli studenti dell'Istituto Superiore "E. Fermi" di Bagnara Calabra che hanno partecipato all'iniziativa.

<<Ci siamo concentrati ancora una volta nella pulizia della spiaggia - hano spiegato i componenti dell'associazione - e abbiamo ripulito gran parte del litorale bagnarese>>. I volontari muniti di guanti e mascherina hanno raccolto i rifiuti abbandonati sul litorale, bottiglie di plastica, cartacce materiale di ferro, pezzi di legno e bottiglie di vetro. <<Durante l'anno scolastico organizzeremo altre uscite di questo genere - hanno aggiunto - in collaborazione con le scuole del territorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e in particolare gli studenti e la Preside del "Fermi" di Bagnara Calabra, Graziella Ramondino.

Alla giornata Plastic Free hanno aderito alcune attività commerciali donando un piccolo contributo. I componenti dell'associazione sono impegnati da tempo sul territorio con varie iniziative. La scorsa estate hanno avviato una raccolta fondi per l'Aspromonte colpito dagli incendi e lanciato una campagna di sensibilizzazione per scongiurare l'abbandono dei rifiuti: <<spesso si vedono strade, boschi e spiagge popolate da spazzatura. Oltre ad essere illegale, tutto questo crea danni all'ambiente, alle persone e alla città in cui si vive. Possiamo arginare questo problema sensibilizzando, denunciando e riciclando nella maniera giusta>>. Il gruppo ha effettuato escursioni sul Monte Cucuzzo e sul Sentiero Francese.

Tina Ferrera