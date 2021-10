BAGNARA CALABRA Ancora buio sulla Traversa Via Torino

strda buia

A Pellegrina, dalle parti della via Torino, tra i dirimpettai più prossimi alla traversa che fece parlare di sé nel 2009 allorché i limitanti hanno tentato di occuparne il suolo dopo 40 anni di uso pubblico (più di 50 oggi), al vicinato dice il cuore che, con l’avvicinarsi del rinnovo del Consiglio Comunale a giugno del 2022, il problema rimbalzerà ancora all’attenzione non più per le ragioni già note ma sicuramente per il buio pesto che la domina e per l’urgenza di dover installare un corpo illuminante che da tempo si invoca.

Per dovere di cronaca va detto che il Sindaco qualche anno fa (mi pare corresse giugno 2020) aveva tentato di fare illuminare la traversa disponendo il lavoro necessario per la messa in opera del palo elettrico di tenuta del corpo illuminante.

Ma lo scocciatore impose all’operatore incaricato il fermo del lavoro contattando il tecnico comunale, che al telefono accordò, pur chiedendo di incontrarlo al Comune per riceversi maggiori dettagli. Il che avvenne con assoluta rapidità in quanto l’ordine diretto del tecnico di interrompere arrivò subito all’operatore, in attesa sul posto, ferri in mano.

Nulla di fatto, quindi, per togliere la traversa dal buio fitto. Soddisfazione invece per chi ha ottenuto l’inceppamento della macchina comunale in corsa mentre tentava di assicurare un segnale di civiltà e sicurezza necessario in un luogo ameno popolatissimo, teatro nel passato di atti incendiari notturni, rimasti ancora impuniti.

Il commento che scaturì nel chiuso della stanza del Sindaco tra responsabili comunali nei giorni successivi allo strappo non fu però per niente esaustivo, né sotto l’aspetto della valutazione dell’inammissibile fatto accaduto su un lavoro di pertinenza del Comune, disposto e comandato dalle autorità comunali, né tanto meno con riguardo alla comprovata esigenza del dover procedere per la difesa e la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Si arenò sulla circostanza secondo cui il responsabile tecnico f.f., ritenuto di non avere disponibile la copertura finanziaria, negava la firma all’atto determinativo dei lavori”.

Niente quindi si poteva fare, almeno in quel frangente, per rimuovere l’ostacolo. Il tutto, davanti il Sindaco, il Segretario comunale, l’assessore ai ll.pp. e un consigliere di Pellegrina, forse presente per caso.

A nessuno dei presenti è venuto però in mente di evidenziare che il quantum di cui si andava discutendo avrebbe comportato all’incirca la spesa di poche centinaia di euro, che di certo non avrebbe rovesciato e niente a poco salvato il bilancio comunale, già pesante di suo. E nessuno aprì bocca per dire che i cittadini portano avanti la vertenza da 12 anni nell’intento di liberare la traversa dai tentacoli dei privati, che mirano ad accaparrarsi il suolo e dividerselo poi. Niente, quasi che l’episodio del sopruso al Comune e all’operatore elettricista fosse calato dall’alto come un fulmine a ciel sereno!

E dire che di motivi validi ce n’erano tanti per poter decidere favorevolmente non soltanto sulla fattibilità immediata del contestato palo elettrico (ore lavorative una giornata scarsa appena!), ma anche e soprattutto, davanti al degenerare dei comportamenti oltraggiosi per l’istituzione, si sarebbe dovuto stabilire di chiudere la vertenza dando un colpo secco alla “vexata quaestio”, divenuta col tempo più fastidiosa e antipatica, investendo il Consiglio Comunale per far mettere la parola fine su un’evidenza, vecchia ormai di mezzo secolo.

Verso tale direzione indirizza infatti la opportuna quanto legittima resistenza opposta dalla Giunta (Delib. n°.76 del 29.05 2018) davanti il Consiglio di Stato con l’impugnativa della sentenza del Tar (marzo 2018), che chiarisce i dubbi sollevati dal Tribunale amministrativo sull’uso pubblico della traversa e al tempo stesso spinge sulla ineluttabilità di dichiarare pubblico il suolo su cui la traversa insiste. Basta leggere le illuminanti motivazioni del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato e la documentazione ad esso allegata! In particolare la dichiarazione scritta di disponibilità del suolo dei proprietari eredi De Leo.

Se, nel confronto avvenuto al Comune pochi giorni dopo l’inammissibile atto, il Sindaco e il Segretario, non presenti entrambi alla seduta di Giunta che aveva deliberato la resistenza del Comune al Consiglio di Stato, e perciò ignari non solo del passo importante compiuto dal Comune, ma disinformati pure sulla sostanza vera della controversia, certamente non avremmo assistito alla vil “resa” dell’istituzione al riottoso pretendente, avallata con discutibile leggerezza e sicumera dal tecnico comunale, per giunta concessa e regalata sul classico piatto d’argento a chi spregia e offende l’ambiente e il decoro con opere di stampo e richiamo brasiliano (favela), pure dotate di servizi a gogo.

“Sic stantibus rebus” – stanti così le cose, nessuno accetterebbe più da queste parti ulteriori rinvii, tesi magari a far rientrare la dovuta istallazione del punto illuminante nell’imminente vigilia elettorale, o addirittura farla ricadere nel pieno del prevedibile scontro politico alle porte.

Il problema della traversa, così come si è venuto sviluppando fin dall’inizio, ha una sua distintiva dignità che va rispettata. Non merita schizzi, né tanto meno rovesciamenti di indirizzo in corso.

Non si permetterà perciò a nessuno eventuali tentativi di rovesciare la originaria motivazione per far scadere la battaglia di civiltà fin qui portata avanti con decoro nel solco del diritto e del rispetto della legge.

L’illuminazione della traversa se è da fare, va fatta ora e in fretta, per metterla al riparo dai pettegolezzi d’altra natura, e per allontanarla almeno un po’ dai rumori elettorali, che nulla hanno da spartire con le motivazioni forti della causa fin qui perorata dai cittadini.