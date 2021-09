Assemblea Regionale per As.N.A.L.I. a Gioia Tauro

AntipasquaLo scorso 26 settembre, presso la sede di Gioia Tauro, si è tenuta l’Assemblea Regionale dell’As.N.A.L.I. cui hanno partecipato diversi candidati alla carica di consigliere per il rinnovo del consiglio Regionale della Calabria.

A fare gli onori di casa il Presidente Regionale Rosario Antipasqua, che ha aperto i lavori presentando l’evento ed elencando alcuni punti del programma che As.N.A.L.I. intende realizzare con il futuro consiglio regionale.

Il confronto con le forze in corsa per la carica, ha rappresentato l’opportunità per richiamare l’attenzione sulle piccole e medie imprese, “vero motore economico del Paese”, come sottolineato dallo slogan che l’Associazione ha adottato per l’evento.

Lo stesso Antipasqua, infatti, ha voluto ribadire la necessità di aiutare ed assistere con tutti i mezzi possibili le imprese che a causa della pandemia stanno attraversando il periodo peggiore della loro storia, in un tessuto economico come quello calabrese già fortemente penalizzato rispetto ad altre realtà nazionali.

“Abbiamo voluto utilizzare la locuzione <<Una regione più vicina alle piccole e medie imprese>>, proprio perché, oggi come non mai, c’è bisogno di sostenere gli imprenditori le cui attività rischiano di non vedere la luce in fondo al tunnel della crisi sanitaria. Riteniamo che se non si sostiene il settore dell’imprenditoria locale e regionale, sarà impossibile pensare ad una ripresa generale dell’economia del Paese. Per questo intendiamo realizzare, con il futuro Consigli Regionale, una serie di interventi volti a sostenere concretamente il tessuto produttivo della regione”.

Il dibattito è proseguito con gli interventi dei candidati tra cui Marcello Anastasi - Lista Calabria Sicura, Giuseppe Neri - Lista FDI, Domenico Giannetta - Lista FI, Stefano Princi - Lista Lega, Vincenzo Loprevite - Lista Tesoro Calabria, Francesca Frachea Lista FDI.