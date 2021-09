AgrariaUniRC| IMBOSCHIAMOCI 2021 il terzo incontro “Non si finisce mai di ricercare” con Manuela Plutino e Francesco Solano

Post IMBOSCHIAMOCI 2021-Plutino-SolanoMartedì 28Settembre, alle ore 11:00, si svolgerà per IMBOSCHIAMOCI 2021 il terzoseminario on-line del ciclo “Siamo del ramo”, promosso dai Corsi di laurea in Scienze forestali e ambientali (SFA) del Dipartimento di Agraria, in collaborazione con la Biblioteca di Agraria.

Il tema trattato è: “Non si finisce mai di ricercare: Esperienze dal mondo della ricerca”. Ne saranno relatori Manuela Plutino (Ricercatrice del CREA Foreste e Legno, Consiglio per la ricerca in agricoltura) e Francesco Solano (Post-doctoralresearcher, Dipartimento di Scienze agrarie e forestali, Università della Tuscia, Viterbo), entrambi laureati in Scienze Forestali e Ambientali presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Essi offriranno il racconto del percorso formativo e delle motivazioni che li hanno portati a lavorare nel campo della ricerca scientifica, mostrando il legame tra il loro lavoro attuale, il loro ruolo istituzionale, e gli studi precedentemente svolti: la formazione universitaria, il dottorato, con la progressiva precisazione di una personale vocazione professionale. L’incontro darà anche modo di delineare quali siano oggi i nuovi orizzonti della ricerca scientifica in campo forestale e ambientale, mettendo in evidenza i temi intorno a cui si sviluppa il lavoro dei principali centri di ricerca del settore e le principali iniziative innovative intraprese.

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato utile per l’acquisizione di CFU, previo riconoscimento da parte delle strutture didattiche competenti. In particolare, per i CdS in Scienze forestali e ambientali il ciclo dei seminari concorre al tirocinio formativo.

