AgrariaUniRC| Lettera ai giovani calabresi

AgrariaUniRC Lettera ai giovani calabresiCare Ragazze, Cari Ragazzi,

i disastrosi incendi che con drammatica ricorrenza stanno interessando i boschi e le foreste del Sud Italia, la Calabria e, in particolare, l’Area dello Stretto, ci pongono di fronte all’impellente necessità di mettere al centro dei programmi e dei piani di sviluppo del nostro territorio la protezione e la conservazione della Natura.

D’altra parte, le profonde trasformazioni socioeconomiche e i cambiamenti ambientali in atto su ampia scala, ci suggeriscono come sia importante adottare comportamenti e stili di vita più consapevoli rispettosi dei delicati equilibri ecologici di cui noi stessi facciamo parte. La comprensione di questi fenomeni richiede conoscenza e competenza, oltreché l’impegno e la passione di chi, a ragion veduta, possa “disegnare” le linee di uno sviluppo in grado di assicurare la salute del Pianeta e dell’Umanità.

Nella “memoria” delle foreste sono contenuti la storia ed il segno del nostro passaggio; ma vi si può leggere anche la traccia di un nuovo e più cosciente cammino.

Il Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università degli Studi Mediterraneadi Reggio Calabria, coinvolgendo competenze multidisciplinari, consente la corretta “lettura” di questi fenomeni, poichè propone un percorso formativo intorno allo studio, all’analisi e all’interpretazione dei processi e delle leggi che regolano le dinamiche degli ecosistemi forestali.

In particolare, il percorso formativo fornisce le conoscenze e le competenze per (1) l’individuazione e applicazione di strumenti tecnici, economici e giuridici per lo sviluppo sostenibile del territorio montano, per la protezione dell’ambiente e delle foreste e per la valorizzazione delle risorse naturali, energetiche e antropiche; (2) la valorizzazione delle risorse forestali e dei servizi eco-sistemici da esse forniti, della biodiversità e del paesaggio; (3) analisi, interpretazione e caratterizzazione del paesaggio rurale e delle sue dinamiche evolutive; (4) la tutela delle specie e degli habitat; (5) la difesa e conservazione del suolo.

Il Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali, poi, offre la possibilità di applicare e sperimentare le conoscenze acquisite su un “originale ed esclusivo campionario della bio-geo-diversità”: l’Aspromonte, le Serre, la Sila, il Pollino, i Peloritani! Ambienti unici per le preziose risorse ambientali, alcune delle quali, peraltro, patrimonio dell’UNESCO.

Studiare Scienze Forestali e Ambientali all’Università Mediterranea, quindi, significa compiere un percorso dentro una “intelligenza nativa” che attesta la storia geologica, climatica e forestale di un territorio unico. La diversità di habitat e di ecosistemi, la biodiversitàfloristica, vegetale e animale, la vastità, la distribuzione e il valore dell’intero patrimonio forestale collocano, infatti, quest’area all’interno di uno scenario e di una prospettiva senza eguali.

Il percorso formativo, dunque, ambisce a riconoscere l’eccezionale valore biogeografico delle Foreste più a Sud del Continente, e della loro funzione di “corridoio biologico” con il Mediterraneo e l’Europa.

La comprensione dell’ampiezza e della peculiarità di questi aspetti esige, come detto, competenza e conoscenza, e una densa responsabilità intellettuale, culturale e professionale.

Sui temi della transizione ecologica e della conservazione della natura, ad esempio, sono state già definite le linee di una prospettiva di medio-lungo periodo per correggere lo svantaggio socioeconomico e, al contempo, sorreggere le prospettive di sviluppo e di crescita, anche occupazionale, dellanostra Regione e dell’Area dello Stretto.

Si tratta di una vera e propria chiamata rivolta alle giovani generazioni.

Come docenti del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, quindi, ci rivolgiamo a Voi, Ragazze e Ragazzi, per consegnarVi il compito di una autentica e leale interpretazione del mondo che verrà. Ma nel dovere dell’impegno vi è anche l’opportunità del Vostro successo.

E’ per questo che non potete disattendere questo appuntamento con la Storia.

Amate la Vostra Terra.

Giuseppe Bombino

Anna Irene De Luca

Fabio Lombardi

Pasquale Marziliano

Giuseppe Modica

Carmelo Maria Musarella

Andrea Rosario Proto