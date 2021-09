BAGNARA CALABRA Coronavirus, 30 nuovi casi e 24 guariti. 104 il totale degli attuali positivi

com bagnara - tenda prot civ - Il Comune di Bagnara Calabra ha comunicato nella serata di ieri i dati aggiornati relativi ai casi attuali di positività al Covid-19. Il numero continua a salire nonsostante comincino ad arrivare anche i dati che riguardano i guariti.

<<Ad oggi - recita il bollettino - si registrano n. 30 nuovi casi di positività al covid e n. 24 guarigioni. Il computo dei casi attualmente attivi, al netto delle guarigioni sale pertanto a n. 104 casi di positività al covid-19>>. Sono in tanti adesso a chiedere nuove misure per il contenimento della diffusione del virus, ma al momento da Palazzo San Nicola non trapela nulla.

C'è comunque da evidenziare che la Calabria rischia di abbandonare la zona bianca e di passare in giallo a partire da lunedì 13 settembre. I dati del monitoraggio settimanale previsto per venerdì 10 settembre potrebbero confermare il trend negativo della regione. Al momento i dati in Calabria per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari ha raggiunto la percentuale del 19%, mentre per la terapia intensiva la soglia è fissata all’ 8%.

Red