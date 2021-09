BAGNARA CALABRA E' venuto a mancare mastro Pietro Bagalà: uomo intelligente, sempre pronto ad aiutare il prossimo

Pietro Bagalà Il 28 agosto e’ venuto a mancare un grande uomo a Bagnara, mastro Pietro Bagalà, un istituzione per il paese, amato e stimato da tutti, intelligente e con un grande cuore sempre pronto a prodigarsi per il prossimo.

Un vecchio lupo di mare, un uomo con un bagaglio di esperienze infinito che ci ha arricchito sempre con i sui racconti, un vero marinaio, un subacqueo così esperto e amante incondizionatamente del suo mare, della sua terra e delle sue tradizioni come non ce ne sono più, un artigiano, un grande artista che con la sua sapienza trasformava il legno in opere d'arte. Si è distinto in ogni campo. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di amarlo. Un uomo di così tanto valore merita di essere ricordato.

Mastro Pietro Bagalà nel ricordo di Alessandra Galletta