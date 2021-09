BAGNARA CALABRA Fuoriuscita di liquami fgnari, interdetto l'arenile nelle adiacenze del torrente "Pinno"

pinno - Il sindaco Gregorio Frosina ha delimitato e interdetto l'arenile in località Marinella nei pressi del canalone di sbocco del torrente "Pinno" per la fuoriuscita di liquami fognari. Il primo cittadino ha disposto, con il supporto degli uffici comunali competenti, un monitoraggio dell'area per individuare le cause che hanno portato alla fuoriuscita degli scarichi.

<<Sono state approntate - si legge nell'ordinanza di Frosina - tutte le azioni finalizzate all'eliminazione delle cause riconducibili a tale sversamento fognario individuando al riguardo le criticità. Si ravvisa l'esigenza di disporre, nelle more del perfezionamento delle attività tecnico-manutentive già avviate la rimozione delle cause, l'adozione di immediati provvedimenti finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica>>.

Inoltre, dopo il sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipalòe si è accertato che lo sversamento di liquame fognario non arriva alla battigia e per questo motivi il sindaco Frosina non ha ritenuto necessario disporre il divieto di balneazione. L'ingegnere Letiza Panella è stata nominata responsabile del procedimento. L'area in questione rimarrà interdetta fino a quando non saranno eliminati gli inconvenitnei riscontrati.

Tina Ferrera