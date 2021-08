Ultima corsa per il Treno degli Dei, si guarda già all'anno prossimo. Romeo: "un grande successo"

Treno degli Dei - Ultima Corsa

Con la proclamazione di Tropea Borgo dei Borghi 2021, la Regione Calabria in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria è riuscita a riportare un convoglio storico in Regione sulla rete RFI riscontrando un grandissimo successo e una vasta affluenza di passeggeri, appassionati e non.