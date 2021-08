“Water Park Rizziconi”: evento di promozione turistica e impegno sociale

Il presidente del Consiglio regionale Giovanni ArruzzoloCon la presenza del presidente del Consiglio regionale della Calabria Giovanni Arruzzolo si è chiuso il weekend acquatico

Nell’ultimo fine settimana si è tenuto il Water Park a Rizziconi organizzato dalla Pro Loco al parco sportivo cittadino. Un evento acquatico unico in Calabria di puro divertimento per grandi e piccini che hanno potuto provare l’ebbrezza di scivolare da un’altezza di 11 metri per 70 di lunghezza.

Attrazione che è giunta in Calabria per la prima volta e ha fatto vivere forti emozioni a tutti coloro che sono arrivati dall’area metropolitana reggina in costume e telo mare. Il parco sportivo cittadino è stato trasformato in un’oasi acquatica con più scivoli, intrattenimento musicale, tanta animazione e ristorazione con prodotti tipici. La prima serata si è chiusa con un’allegra commedia della compagnia teatrale “I Baroncini” e l’evento è proseguito con la radio Studio 54 Network che ha allietato i presenti con musica, tanto intrattenimento e interviste in diretta videoradiofonica.

Il presidente della Pro Loco Andrea NuciforaInterviste che hanno coinvolto il presidente della Pro Loco, Andrea Nucifora, che ha affermato: “Siamo felici di aver organizzato il parco acquatico in un momento difficile per l’economia calabrese e locale dovuto principalmente al pandemia e rimaniamo impegnati nel sociale e per la promozione turistica del territorio. Questo evento è stato pianificato solo dopo che sono venute meno le restrizioni governative all’aperto per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.

Durante l’intervista il presidente Nucifora ha omaggiato con una targa il presidente della Protezione Civile Antonino Gerace per l’impegno profuso e la fattiva collaborazione durante la manifestazione Water Park. L’evento è servito anche per far emergere l’impegno verso gli scopi sociali dell’associazione Pro Loco che ha programmato un momento di confronto con un’altra associazione, la Teodoro Naso – Tango November”, che attraverso il proprio presidente, Antonella Naso, ha delineato i fini nobili per i quali si è posta la loro attenzione dalla nascita: sicurezza stradale, campagna di sensibilizzazione del codice della strada, comportamenti di attenzione alla guida, responsabilizzazione per i neo patentati e diritto alla vita. Per l’occasione, Radio Studio 54 Network, ha fatto ascoltare un brano del gruppo Zarathustras, presente all’evento, dedicato al centauro Teodoro Naso e a quanti come lui hanno perso la vita sulla propria moto. Gli scopi sociali che accomunano le due associazioni hanno consentito a entrambi i presidenti uno scambio di targhe e di stima reciproca per le azioni messe in atto negli anni di attività.

scivolo 1

Alla chiusura del Water Park ha partecipato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Giovanni Arruzzolo, che ai microfoni di Studio 54 Network ha affermato: “E’ doveroso essere presente a eventi organizzati dalle Pro Loco che si impegnano alla promozione turistica del territorio e il Consiglio regionale le sostiene e le aiuta per contribuire alla ripartenza economica post Covid-19. Questa manifestazione ha trattato anche tematiche sociali dalle finalità nobili e con la massima Assise favoriamo un sistema integrato di interventi e servizi dell’associazionismo volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale. La Calabria – conclude il presidente Arruzzolo - ha enormi potenzialità e risorse tali da divenire una destinazione turistica tra le più apprezzate ma occorre mettere in rete il vasto patrimonio e promuovere le tante bellezze sconosciute della storia millenaria di un territorio che ha un’offerta di turismi variegata dal polmone verde della montagna fino all’immensa costa e un paniere enogastronomico apprezzato in tutto il mondo”.