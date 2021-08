SCILLA Si ritrovano quarant’anni dopo il diploma

Incontro gruppo di classeSi sono riuniti dopo quarant’anni dal diploma i componenti della classe terza A del Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria anno scolastico 1980-81.

<<Non è la “notte prima degli esami”- spiega Mimmo Bova di Scilla e componente della terza A- ma quella di quarant’anni dopo il diploma. Emozioni e sensazioni diverse da allora ma che ci legano di quella classe magica. Gli anni del liceo sono stati un laboratorio di conoscenze e di esperienze giovanili vissutetra goliardia e complicità>>.I partecipanti hanno ricordatol’esempio di una scuola positiva e dei docenti Trisolini, Spataro, Messina, Calabrò, Chiofalo, Dattola e Cuzzocrea . In tutti questi anni i compagni di classe hanno mantenuto i legami esono rimasti sempre in contatto. La serata dei quarant’anni dal diploma ha rinnovato in ognuno di loro l’amicizia e donato la gioia di ritrovare in ogni compagno lo stesso sguardo e lo stesso sorriso che il tempo non ha intaccato. Presenti all’incontro: Erminia Messineo, Antonella Nucera, Pina Marra, Santina Santoro, Donatella Pino, Paolo Malavenda, Mimmo Bova, Bruno Falcomatà, Enzo Lupis, Giusi Occhiuto, Totò Borrello, Mimmo Porpiglia e Albino Barresi.

Tina Ferrera