SAN ROBERTO Il “centro estivo” per i ragazzi con un’impronta “green”

Il comune di San Roberto (RC) avvia il “centro estivo” per ragazzi con un’impronta tutta “green”. Finanziato dal Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del consiglio dei Ministri, il quale ha inteso in tutta Italia favorire la socializzazione tra i minori dopo il periodo di lockdown e sostenere le famiglie, il progetto vede coinvolti i giovani fino a 14 anni con finalità ludico-ricreative e culturali extrascolastiche. L’amministrazione comunale ha voluto caratterizzare il progetto con una impronta “green” orientandolo alla conoscenza della natura e dell’ambiente, all’approfondimento di temi quali la biodiversità, il cambiamento climatico e Agenda 2030 e si è affidato all’associazione ambientalista “Save Your Globe” che coordina le iniziative il cui programma di attività da agosto giungerà fino a settembre. Oltre all’iniziativa in anteprima regionale di “Stella Claudia, la stella marina multimediale” di Arpacal, che fino al 25 agosto consente di visitare i fondali marini calabresi in ambiente 3D grazie alla realtà virtuale e aumentata, il programma di “Save Your Globe” prevede numerose attività quotidiane tenute da esperti che si integrano a quelle sportive e ludico ricreative all’aperto con i volontari: Microcosmo–un mondo di insetti, Zoolab-animali in natura, Plantlab–le piante ci parlano, Orienteering challenge–la sfida dell’orientamento, Il bosco e i suoi segreti–il sentiero e le cascate di Santa Tecla, Destinazione terra–rocce ed energia, Il gioco di “Agenda 2030”, Arte green in gioco, Giochi della tradizione e sport, Sport per tutti. Coinvolte per l’occasione anche le associazioni Coopisa, Terralchimie, Passi Narranti, Emozione Natura e il Garante dell’infanzia Comunale. Un “centro estivo” inteso come campo scuola diffuso per consentite ai giovani e ai giovanissimi di approfondire tematiche importanti tramite il gioco e attività laboratoriali e ludiche riguardanti la biodiversità, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, gli equilibri degli elementi della natura, la botanica, la zoologia. Grande soddisfazione per il sindaco di San Roberto Antonino Micari: “Abbiamo voluto caratterizzare il “Centro estivo” in maniera innovativa, con una base culturale ed esperienziale, facendolo rientrare nell’ambito del più ampio programma “San Roberto, borgo della domenica green” improntato sui temi di attualità ambientali. E’ importante che i giovani di oggi sin da piccoli possano essere consapevoli del ruolo della singolo cittadino e della collettività nella salvaguardia dell’ambiente, dei boschi, della natura e nel raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile di Agenda 2030 a partire dalla lotta al cambiamento climatico e alla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico. Vogliamo valorizzare le numerose risorse del territorio comunale con una visione “green” ed eco-turistica oltre che agri-turistica e culturale: dal centro storico e il Museo “Telesia”, alla sentieristica e ai vari siti di interesse naturalistico come la Cascata di Santa Tecla dove è possibile ammirare la felce fossile aspromontana Woodwardia radicans a pochi passi dal municipio”.

