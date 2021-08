Un successo la 28^Sagra del Pane di Grano a Pellegrina. Piacevole serata in sicurezza! Promossi il pane e la ceramica

Sagra PaneBAGNARA CALABRA - La 28^ edizione della Sagra del Pane di Grano ha avuto come tema la valorizzazione dei Sentieri, in particolare il sentiero del Tracciolino, la promozione del territorio attraverso la conoscenza dei prodotti tipici della nostra terra, in questo caso del Pane e della Ceramica, eccellenze delle attività produttive identificative dell’area della Costa Viola.

Ancora una volta la Sagra del Pane di grano ha riscontrato successo e parere favorevole da parte del pubblico. Organizzata, nel rispetto delle norme anti-Covid nella piazza di Pellegrina, di circa 2000 metri quadri, che, in maniera ordinata, ospita ogni anno tantissimi degustatori del Pane di Grano, della Pitta conzata e tanti altri prodotti da forno il tutto serviti in un piatto in ceramica d’arte creato da artigiani locali e dato in omaggio. Il Pane di Grano di Pellegrina, ha ottenuto il marchio DECO, ormai famoso oltre confine italiano, riesce a creare l’attrattiva giusta per i visitatori e i turisti che vengono in vacanza in Calabria. L’associazione Pellegrinese come sempre, centra l’obiettivo anche e soprattutto per l’ospitalità che riserva al pubblico intervenuto. Infatti i prodotti sono stati serviti in vassoio in ceramica d’arte prodotto da artigiani locali. La Sagra ha il patrocinio sia del Comune di Bagnara, della città Metropolitana di Reggio Calabria, del Galbatir e dalla Regione Calabria. Erano presenti alla Sagra Amministratori locali, Associazioni culturali, autorità di Pubblica Sicurezza, la Croce Rossa Italiana Gruppo di Bagnara Calabra, a cui va un sentito ringraziamento, e tanti cittadini che sono stati allietati, durante la serata, dalle tradizioni calabresi raccontatein musica dal gruppo “I Popularia” L’Associazione Pellegrinese dà appuntamento al prossimo anno con la 29^ Sagra del Pane di Grano di Pellegrina.

Nota stampa Associazione - APCSA