A Scilla troppi turisti e pochi parcheggi

Scilla - Ric In questi ultimi giorni, Scilla è stata presa d'assalto da numerosi turisti. Soddisfatti i gestori delle attività commerciali del lungomare, mentre nei B&B c'è il "tutto esaurito", anche nel quartiere di San Giorgio. Il mare pulito e gli eventi culturali e musicali che animano le serate scillesi hanno attirato più turisti deli anni precedenti. Da alcuni giorni risulta però difficile parcheggiare e spostarsi tra la parte alta del paese e la spiaggia. La carenza di parcheggi nelle ore di punta manda in tilt il traffico a seguito della mole di auto che transita in paese grazie all'arrivo dei vacanzieri.

Sembrerebbe che l'ascensore, che collega piazza San Rocco a Marina Grande, sia al momento il mezzo più utilizzato per spostarsi. Purtroppo nei giorni scorsi si sono registrati dei fermi, durati solo poche ore, che hanno messo in difficoltà gli utenti. Non è partito invece il servizio del trenino turistico che offriva anche un ulteriore possibilità di spostamento. Il problema della sosta al momento è quello più difficile da risolvere e in alcuine zone del paese si registrano parcheggi selvaggi che mandano in tilt la circolazione, rendendo difficile anche il transito di autobus di linea, come nella zona di Monacena lungo la strada Statale 18, dove le auto vengono parcheggiate da ambedue i lati su una strada a doppio senso di corcolazione.

Tina Ferrera