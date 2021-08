A Villa San Giovanni l’appuntamento culturale “la sospensione dei significati del mondo”

La sospensione dei significati del mondo -Quali cicatrici ha lasciato e sta la sciando il Covid19 nella nostra psiche? In che modo lo abbiamo affrontato e come possiamo traghettare verso un mondo nuovamente condiviso? In risposta a queste domande si terrà l’incontro “la sospensione dei significati del mondo”, martedì 17 agosto alle 20:30 presso il Kalura, a Villa San Giovanni.

Dopo i saluti del Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi e del Delegato alla Cultura Adelaide Barbalace, interverranno in un dialogo intimo e sincero gli psichiatri Giacomo Romeo e Vincenzo Maria Romeo, e la psicologa Ilenia Longo. Modererà l’incontro Mariarita Sciarrone. L'evento si propone di fornire una lettura fenomenologica, psicoanalitica e psicologica di ciò che rappresenta questo tempo per ciascuno di noi.

“I segni che sta lasciando questa Pandemia sono profondi e credo che questi momenti di confronto siano indispensabili per infondere speranza e sentirsi parte di una comunità” ha concluso il sindaco f.f. Maria Grazia Richichi. L’evento si svolgerà nell’area piscina del Kalura e la partecipazione è gratuita. È consigliabile, ma non obbligatoria, la prenotazione al numero 347/5384177.

La sospensione dei significati del mondo