BAGNARA CALABRA Incendi in Aspromonte, "La Nostra Terra - APS" lancia raccolta fondi

aspro bruciaL'associazione "La Nostra Terra - APS", attiva sul territorio della provincia di Reggio Calabria, si occupa tra le varie cose di ambiente e valorizzazione del territorio.

A seguito degli spiacevoli eventi che stanno accadendo in Calabria, che hanno coinvolto il Parco nazionale dell'Aspromonte, (dal 2021 entrato a far parte della rete mondiale dei geoparchi patrimonio dell'UNESCO) la nostra associazione non può restare immobile di fronte a tutto questo e ha deciso di iniziare una raccolta fondi, sperando di ottenere più partecipazione possibile.

Abbiamo perciò avviato una campagna di raccolta fondi da destinare completamente al sostegno di questi territori arsi dal fuoco tramite bonifica e piantumazione. La nostra speranza è che questa raccolta fondi arrivi a più persone possibili, associazioni e enti affinché tutti insieme possiamo dare una mano per aiutare la nostra bellissima terra che in questi giorni sta affrontando un disastro ambientale mai visto prima.

Grazie a chi donerà o a chi semplicemente condividerà la nostra causa.

La Nostra Terra - APS