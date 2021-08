BAGNARA CALABRA Messa in sicurezza del porto: la Cooperativa Onda Marina auspica l'avvio veloce dei lavori

Porto - Bagnara ApertaIeri la Regione Calabria ha reso pubblico il completamento del’iter già iniziato dal compianto presidente della Regione Iole Santelli, per il finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza del Porto di Bagnara Calabra. Iter avviato nel dicembre 2019, su input dell’attuale gestore e voluto dal Sindaco G. Frosina, ancor prima di quegli eventi ondosi del 13 e 24 dicembre, che hanno danneggiato irrimediabilmente la struttura.

Infatti è bene ricordare che i detti eventi ondosi hanno provocato la rottura della testa del molo di sopraflutto e degli abbassamenti del piano stradale del banchina alla radice del molo di sopraflutto, nonché la perdita della scogliera di protezione. L’attuale stato di fatto è tale, che è auspicabile intervenire in tempi brevi. Altri eventi ondosi, anche di intensità non importate come quelli del dicembre del 2019, potrebbero causare ulteriori danni.

Ci si auspica pertanto, che vengano avviate quelle procedure previste dalle norme atte a consentire un avvio veloce dei lavori. In tal senso è da augurarsi che venga avviato quello stesso iter disposto per la ricostruzione del ponte di Genova, che con la procedura dell’appalto integrato ha consentito di approvare il progetto ed assegnare i lavori in circa tre mesi con il completamento dei lavori in poco più di un anno.

SOCIETA’ COOPERATIVA ONDA MARINA