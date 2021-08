A Pellegrina la prima festa della mietitura con lo sguardo al passato e un occhio al futuro

A Pellegrina la festa della mietitura Il sentiero degli Antichi Mestieri ha accolto quanti, lo scorso giovedì 5 agosto, hanno partecipato alla 1^ Festa della Mietitura. Dopo decenni, su input dell’associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, la Fattoria Didattica Caratozzolo ha ricercato e selezionato l’antica varietà autoctona di grano “segria”, un tempo coltivata nelle campagne del borgo di Pellegrina, riavviando la produzione in via sperimentale.

Una giornata immersi nel verde delle colline di Bagnara, ripercorrendo l’antico sentiero che “i circari” e i “zappaturi” attraversavano per raggiungere il luogo di lavoro e che le “bagnarote” utilizzavano per raggiungere i paesi pre-aspromontani dove commerciavano il pesce, lo zibibbo, i fichi e in genere i prodotti tipici delle città di mare.La manifestazione, organizzata dalle associazioni Cittadinanza Attiva Pellegrina e la Nostra Terra, è stata patrocinata dal comune di Bagnara Calabra, dall’Istituto Tecnico Agrario “Einaudi-Alvaro” di Palmi, e dalla Coldiretti Reggio Calabria, con la partecipazione del Lion club “Torre Ruggiero” di Bagnara Calabra e della testata giornalistica Costavilanews.