SCILLA Dopo il divieto di giocare a pallone in piazza i genitori criticano il sindaco Ciccone

Piazza San Rocco - Scilla - OrdinanzaPiazza San Rocco non si anima dopo la decisione del sindaco Pasquale Ciccone di vietare il gioco del pallone. Alcuni genitori criticano la decisione del primo cittadino perché ritengono che penalizzi i ragazzi che non hanno adeguate strutture.

<< Il sindaco nel soddisfare le richieste di pochi – spiegano gli interessati-non si è reso conto di aver penalizzato ancora una volta i bambini, in quanto nel nostro paese non vi è un'area ludica dedicata a loro. La realizzazione del campetto alla villetta comunale sicuramente è un buon punto di partenza ma, non una soluzione tale da poter giustificare la sua ordinanza. Il campetto è stato realizzato accanto all' anfiteatro.Questo sembra surreale. Se dovessero funzionare bene entrambe le strutture? Quale delle due sarà penalizzata ? Molto probabilmente anche questa volta verrebbero penalizzati i nostri bambini , costretti ad allontanarsi per l'ennesima volta a causa degli errori di noi adulti>>. A quanto è dato sapere il campetto può ospitare solo pochi giocatori mentre il resto dei bambini rimane fuori. I genitori chiedono un’alternativa valida, un luogo che possa accogliere tutti i bambini che fino a ieri hanno giocato in piazza San Rocco.<<Ci aspettavamo almeno di essere chiamati- concludono i genitori- per trovare assieme una soluzione. Ma la comunicazione non è il vostro forte, siete abituati alle decisioni unidirezionali. Il confronto è alla base della legalità, e se esprimiamo il nostro disappunto su una scelta così drastica, l’ ennesima, e perché abbiamo creduto di poter cambiare in meglio il nostro paese nel momento in cui, abbiamo con fermezza scelto di restare, e far crescere i nostri figli in un ambiente che credevamo capace di accoglierli e non di discriminarli>>.

Tina Ferrera