a za mica

Tutto pronto a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 28esima Sagra del pane di Grano che si terrà il 12 agosto prossimo nella centralissima Piazza Annunziata. In occasione di questo evento a parlare del pane, e di come si faceva una volta, la signora Domenica Gramuglia (a za Mica).