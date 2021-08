TROPEA Presentato il Treno degli Dei. Previste fermate a Bagnara e Scilla (VIDEO)

Conferenza stampa di presentazione - Il Treno degli DeiPer la prima volta i treni storici della Fondazione FS Italiane arrivano in Calabria. Martedì 10 agosto, dalla stazione di Paola, parte il Treno degli Dei con cinque appuntamenti in calendario per il mese di agosto (il 10, 13, 16, 20 e 27).

Il convoglio, composto da vetture del tipo Terrazzini, trainato dalla locomotiva E656 in livrea storica, parte dall'hub paolano alle ore 15:20. Previste fermate intermedie ad Amantea (15:42), Lamezia Terme Centrale (16:15), Pizzo (16:39) e Zambrone (17:06), con arrivo a Tropea alle 17:21. Dopo una sosta di 55 minuti si riparte da Tropea alle 18:16 e ci si ferma a Ricadi – Capo Vaticano (18:26) e Bagnara (19:16), dove è in programma un ulteriore stop dalla durata di 35 minuti. La ripartenza da Bagnara è fissata per le 19:41, con successiva fermata per servizio viaggiatori a Scilla (20:01), Reggio Calabria Lido (20:28) e arrivo a Reggio Calabria Centrale alle 20:35. Il ritorno è previsto da Reggio Calabria Centrale alle ore 22:40 con arrivo a Paola alle ore 02:00.

L’itinerario percorso dal Treno degli Dei permette di apprezzare l’eterogeneità della costa tirrenica calabrese: dalle ampie spiagge tra Paola e Vibo Valentia agli agrumeti della piana di Lamezia, dalle insenature nei pressi di Capo Vaticano alle rocce a strapiombo inframezzate dalle calette della Costa Viola, fino alla vista sullo Stretto al lungomare di Reggio Calabria, chilometro più bello d’Italia. Ovviamente la regina è Tropea, vincitrice del titolo Borgo dei Borghi 2021. Il convoglio non si dimentica i gioiellini Pizzo, Scilla, Bagnara, permettendo di conoscere in maniera inedita ed esclusiva un pezzo di Calabria.

I viaggiatori possono optare tra due distinti itinerari di visita proposti dall’Associazione Ferrovie in Calabria. A bordo treno è garantita la distanza interpersonale per godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. I titoli di viaggio saranno acquistabili solo online su www.trenodeglidei.it.