Il "Fermi" di Bagnara Calabra aderisce al progetto "La scuola d'estate, una prospettiva futura"

Foto di gruppoL’I.I.S. “E. FERMI” di Bagnara Calabra, relativamente alla proposta ministeriale del Piano Scuola Estate 2021, ha aderito al progetto “La scuola d’estate… una prospettiva futura” programmando per i propri studenti un progetto innovativo e gratuito di “scuola estiva” presso la struttura “Porto Kaleo Resort” di Cutro (KR) che offre la possibilità di fruire degli impianti sportivi, teatrali, artistici, laboratoriali al chiuso e all'aperto, nel rispetto delle vigenti norme sulle misure di sicurezza anti-Covid.

Gli studenti partecipanti, guidati da docenti esperti nei diversi ambiti in sinergia con lo staff di animazione del Resort ospitante, saranno impegnati dal 26 luglio al 01agosto 2021 alla realizzazione di percorsi didattici e formativi utilizzando metodologie didattiche e laboratoriali innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, e le logiche del “learning by doing” (imparare facendo), con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni interpersonali. Le azioni, infatti, sono state ideate e definite per promuovere l’attività delle studentesse e degli studenti in situazioni esperienziali. Il Progetto si articola in tipologie di laboratori relativi ai seguenti ambiti: attività di promozione della consapevolezza culturale in ambito sportivo - artistico - musicale nell'ambito dei Laboratori “R….Estate con noi eLaboratorio di arte teatrale”; attività laboratoriali e workshop per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze scientifiche e nell'ambito della sostenibilità ambientale all'interno del laboratorio: “Siamo ciò che mangiamo”; sviluppo della competenza di cittadinanza e imprenditorialità nell'ambito del laboratorio“Tutti a… bordo”; sviluppo e potenziamento delle attività attentive ed espressivo-creative nell'ambito del laboratorio “CINEFORUM”.

La SUMMER SCHOOL costituirà il momento della ripartenza dell'anno scolastico con la promozione, lo sviluppo, la fortificazione delle competenze personali e di relazione, nonchè delle competenze di Problem solving, consapevolezza culturale e imprenditoriale, perchè ciascuno sappia trovare in sé la chiave di sviluppo dei propri talenti. “È fondamentale un graduale ritorno alla normalità e il Fermi vuole dare un segnale di ripresa anche attraverso questo progetto. Gli studenti hanno bisogno di socialità e vogliamo offrirgliela anche in contesti scolastici alternativi con una varietà di proposte - ha dichiarato la DS, prof.ssa Graziella Ramondino - L’obiettivo è fare crescere giovani consapevoli in conoscenze e competenze e con ciò sostenere il formarsi di comunità socialmente coese”.

Red