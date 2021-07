BAGNARA CALABRA Venerdì 23 luglio inaugurazione ufficiale per "Bacco"

Bacco Bagnara Calabra

Tutto pronto a Bagnara Calabra per l'inaugurazione ufficiale di "Bacco", negozio che punta sulle eccellenze calabresi e sui prodotti tipici. L'appuntamento è per venerdì 23 luglio alle ore 19.30. L'idea i Peppe Cundari, giovane imprenditore della cittadina della Costa Viola, è quella di creare un spazio dove accedere per approfondire la conoscenza del territorio attraverso le produzioni tipiche di qualità.

L'acquisto della vasta gamma dei prodotti presenti in negozio, inoltre, sostiene aziende che investono e producono in Calabria valorizzando filiere che alimentano economia e redditività per gli operatori del settore. Bacco venerdì vi aspetta per un brindisi augurale con un buon vino calabrese.