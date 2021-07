Ceramida, Pomarelli, Pellegrina e Solano: modificato il calendario per il conferimento dei rifiuti ad uso domestico

rif Il Comune di Bagnara Calabra comunica alla cittadinanza che con ordinanza n. 451 del 20/07/2021 il Sindaco ha disposto la modifica al calendario per il conferimento dei rifiuti ad uso domestico.

Con le nuove disposizioni si è prevista la possibilità di conferire, oltre che l'organico, anche l'indifferenziato nelle frazioni di Ceramida, Pomarelli, Pellegrina e Solano esclusivamente nella giornata di MERCOLEDI'. Rimane inalterato il ritiro dell'indifferenziato del Sabato per il resto del territorio.

Tale provvedimento si è reso necessario per adattare il servizio di raccolta alle quantità concesse dall'ATO per il conferimento del rifiuto in discarica.

Dunque, a partire dalla giornata di domani MERCOLEDI' 20 LUGLIO ed ESCLUSIVAMENTE ogni mercoledì fino al 30 settembre 2021, nelle frazioni di Ceramida, Pomarelli, Pellegrina e Solano si procederà alla raccolta di ORGANICO e INDIFFERENZIATO