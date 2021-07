SCILLA Il servizio del trenino turistico non parte. Offerta dichiarata inammissibile

SCILLA - TRENINOResidenti e turisti non potranno ancora usufruire del servizio del trenino turistico. L’unica offerta presentata alla gara pubblica per la concessione del servizio è stata dichiarata inammissibile dalla commissione. Dalla valutazione della documentazione ammnistrativa- stando al verbale di gara- emergono infatti la mancanza della prescritta marca da bollo sull’istanza di partecipazione; l’omissione di firma sulla copia del documento d’identità del partecipante e inoltre l’indicazione generica e non esaustiva circa il luogo di rimessa del mezzo durante il non funzionamento.

<<Segnatamente indicato- si legge nel verbale di gara –nella strada statale torrente Monacina peraltro in assenza di opportuna allegazione o indicazione di precisi riferimenti catastali atti ad individuarne l’esatta ubicazione>>. La responsabile del servizio vigilanza del Comune Annunziata Barbara Latella, presidente della commissione esaminatrice, ha disposto l’individuazione delle modalità più idonee ad assicurare la massima celerità per l’avvio di una nuova procedura. Il mancato servizio del trenino turistico, diventata un attrattiva anche per i bambini, penalizza in particolar modo gli automobilisti che, non trovando parcheggio nelle vie adiacenti il centro cittadino, sono costretti a posteggiare molto distante dalla stazione di arrivo dell’ascensore di piazza San Rocco. Il collegamento meccanizzato entrato in funzione mercoledì, attualmente è l’unico mezzo per raggiungere la spiaggia di Marina Grande senza l’uso dell’auto e i conseguenti problemi.

Tina Ferrera