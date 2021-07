Tipicità calabresi, a Bagnara apre "Bacco"

Bacco - Come tutti sanno "Bacco" è il Dio del vino, ed è da qui che un giovane imprenditore bagnarese, Peppe Cundari, inizia il suo percorso per promuovere le eccellenze del territorio. La Calabria, da sempre produce vini di altissima qualità, e nel negozio di nuova apertura sul centralissimo Corso Garibaldi n. 50 a Bagnara Calabra, si potranno acquistare vini dell'area dello stretto con uno sguardo all'intero territorio calabrese.

Case vinicole che operano da tantissimi anni in Calabria, e in particolare nell'area metropolitana, ma anche vini che vengono da esperienze più recenti prodotti nella Costa Viola, e che esaltano il paesaggio terrazzato con le tipiche armacie a strapiombo sul mare. Nel negozio non mancano i prodotti tipici calabresi, l'artigianato locale, i liquori, l'olio che tra l'altro è di produzione propria, e tutta una gamma di prodotti legati alla tradizione calabrese. "Bacco" ospiterà anche il "Tyrrenico Point", punto vendita dei prodotti identitari del paniere tirrenico del Galbatir.



Peppe Cundari, pur puntando su questa nuova esperienza imprenditoriale, non abbandona un' attività commerciale su cui ha puntato da anni legata a una delle migliori realtà italiane nel mondo per quanto riguarda il settore del caffè; e che si rifà all’antica tradizione partenopea dell’espresso e già nel suo brand richiama la Napoli dei Borbone, città riferimento culturale in Italia ed Europa in cui nacque quello che oggi è un vero e proprio rito quotidiano. Caffè Borbone, che è presente in negozio con un vasto assortimento di cialde e capsule disponibili in 5 miscele differenti, è in grado di regalare un espresso delizioso e aromatico per ogni preferenza di gusto.

"Bacco" si trova a Bagnara Calabra sul Corso Garibaldi, n. 50, e già da lunedì 19 luglio apre le porte a chi ha voglia di conoscere e apprezzare il tipico calabrese, l'artigianato locale, i vini di eccellenza, e gli oli profumati della Costa Viola.

Redazionale