BAGNARA CALABRA Marciapiede chiuso in Via Roma, l'Associazione Socialista "Francesco Zoccali": intervenga il Sindaco

- Bagnara Calabra -Scrive al Sindaco Gregorio Frosina l'Associazione Socialista "Francesco Zoccali" di Bagnara Calabra, con una nota firmata dall'avvocato Giovanni Pietro Golotta, con cui si chiedono lumi circa la chiusura del marciapiede in Via Roma.

«Chiediamo all’Amministrazione comunale - scrive l'Associazione - insieme agli abitanti di Via Roma, di sapere a cosa serve e quanto durerà la chiusura del marciapiede antistante all’ex Cinema Italia».

«Questa curiosità è alimentata dal fatto che se il mantenimento della situazione di pericolo - determinantesi per effetto dell’obbligo per i pedoni di camminare per più di una decina di metri sulla trafficatissima Via Roma - è collegata alla necessità di evitare gli eventuali danni che potrebbero essere causati dal collasso della struttura dell’ex cinema, non si riesce a capire perché non si obblighino i proprietari a metterla in sicurezza o demolirla a loro spese».

«Basterebbe un’ordinanza sindacale - prosegue la nota - alla quale non difetterebbe certo la legittimità dei motivi».

«In caso di perdurante inerzia il Comune potrebbe provvedere a confiscare l’edificio per la successiva demolizione o per la destinazione, previa ristrutturazione ad altro uso», la soluzione suggerita dall'associazione.

«Invitiamo il Sindaco e la Giunta - l'esortazione finale - a dare ai cittadini risposte convincenti o ad agire senza altri inammissibili ritardi. Questa grave situazione si protrae da decenni», conclude la nota.

Red