Asnali incontra l'On Tucci e l'On Barbuto per presentare il nuovo settore

incontro Asnali - Barbato - Tucci Si è tenuto ieri presso la sede AsNALI regionale Calabria, il primo confronto istituzionale per presentare il nuovo settore, che riunisce le agenzie di consulenza e servizi in pratiche automobilistiche in rappresentanza e tutela degli operatori della categoria.

L’incontro fa parte di un ampio programma di eventi voluti dall’Associazione, con lo scopo di coinvolgere istituzioni e gruppi parlamentari delle commissioni preposte con cui si desidera instaurare una proficua collaborazione sulle criticità del settore. Presenti a questo primo appuntamento l’On. Riccardo Tucci (M5S), membro dell’XI Commissione della Camera (lavoro pubblico e privato), il presidente AsNALI regionale Calabria Rosario Antipasqua ed il coordinatore dell’area metropolitana di Reggio Calabria Antonino Firriolo insieme all’ Avv. Francesco Riganò (ufficio legale AsNALI). A causa di sopraggiunti impegni che le hanno impedito la presenza, ha partecipato in videoconferenza l’On. Elisabetta Maria Barbuto (M5S), della IX Commissione della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni). In rappresentanza della categoria, hanno preso parte all’evento Gentiluomo Carmela, Domenico Maceri, Giuseppe Mantova, Chirico Giuseppe, Nicola Impiombato, Vincenzo Loiero e Veltre Domenico. Come spiegato dal presidente Antipasqua, grazie al nuovo settore, AsNALI mira a diventare il punto di riferimento per gli addetti ai lavori grazie ai numerosi servizi ad essi dedicati e alla formazione e divulgazione normativa che si prefigge di attuare, ma soprattutto nei rapporti con le istituzioni e la rappresentanza sindacale. Sia l’On. Tucci che l’On. Barbato si sono resi disponibili ad instaurare un dialogo e collaborare con la nuova categoria la cui nascita è stata giudicata da entrambi in maniera estremamente positiva,sia per gli operatori del settore, che per gli utenti dei servizi da questi erogati. L’invito alla presentazione è stato inoltrato a tutti i membri delle Commissioni su menzionate e al direttore della MCT di Reggio Calabria Ing. Sandro Panacea, con i quali si prevedono incontri nei prossimi giorni.