Presentata a Pellegrina di Bagnara Calabra la 28esima Sagra del Pane di Grano

Non sono voluti mancare i sindaci dei tre comuni della Costa Viola alla presentazione della 28esima Sagra del Pane di Grano. Giuseppe Ranuccio, Palmi, Carmelo Arfuso, Seminara, e Michele Spoleti, delegato alle attività produttive per il comune di Bagnara Calabra, accomunati dal passaggio nei loro territori del tracciolino, e dalla volontà di lavorare in sinergia per la tutela e la promozione dell'antico sentiero.