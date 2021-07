SCILLA Il Comitato Piazza San Rocco ha incontrasto il sindaco Pasquale Ciccone

Piazza San Rocco - Scilla Il sindaco Pasquale Ciccone ha incontrato una delegazione del "Comitato Piazza San Rocco"per discutere di varie tematiche. Gli esercenti chiedono maggiore attenzione alla viabilità, che in questo periodo dell'anno diviene particolarmente precaria. Piazza San Rocco è un punto nevralgico del paese e merita un piano strategico per fronteggiare il flusso di turisti che visitano Scilla nel periodo estivo.

Il sindaco Ciccone in merito alle richieste del Comitato ha spiegato che entro metà luglio l'ascensore e il trenino turistico dovrebbero iniziare a espletare il loro servizi, garantendo un alleggerimento del traffico di autoveicoli che nel periodo estivo crea sempre qualche difficoltà. "Come da noi sostenuto - riferiscono gli interessati - il Sindaco cercherà di regolamentare il parcheggio selvaggio della via che collega la piazza con i quartieri bassi, in modo da consentire l'uso in entrambi i sensi di circolazione dell'importante via di collegamento, evitando così di di istituire il sempre dannoso senso unico temporaneo".

In merito alle segnalazioni delle buche in piazza e delle fronde incolte degli alberi, che minano la sicurezza sia degli autoveicoli che dei pedoni, Ciccone ha promesso di intervenire al più presto. Il Comitato ha insistito sulla pulizia e sul decoro della piazza, ed è fiducioso nell'impegno quotidiano dell'Amministrazione Comunale per rendere accogliente il punto centrale del paese. Si è anche discusso del commercio ambulante irregolare e il sindaco si è reso disponibile, con il supporto della Polizia locale, a disporre maggiore controlli sulla regolarità dei venditori. "Ci siamo resi disponibili -concludono i membri del comitato - oltre a segnalare le varie criticità, anche a partecipare attivamente alla programmazione estiva".

Tuina Ferrera