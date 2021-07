Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. “FACE Festival - ALUMNI”

Accademia-delle-Belle-Arti-RCReggio Calabria. Cresce l'attesa per “FACE Festival – ALUMNI”a cura di Paolo Genoese, docente di Graphic Design e Layout e tecniche di visualizzazione presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’evento vedrà la partecipazione della visual designer Francesca Procopio, mercoledì 7 luglio 2021 e del regista Giacomo Triglia, giovedì 15 luglio 2021 esarà fruibile in modalità mista, online e in presenza, nei locali dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano.

“ALUMNI” vuol dire ex studente di una scuola, di un college o di una università. Questo progetto si pone l’obiettivo di realizzare Tirocini extracurriculari professionalizzanti per gli studenti iscritti ai bienni della nostra Accademia.

ALUMNI serve a creare, mantenere e in seguito rinnovare il coinvolgimento degli ex alunni nella vita della nostra Accademia; per essere un punto di contatto e di riferimento costante, luogo di incontro e apprendimento tra studenti di ieri e di oggi. L’opportunità di ogni ex studente di incontrare faccia a faccia gli attuali iscritti per raccontare la propria esperienza, dagli anni dell’università fino ai successi nel modo del lavoro. Il progetto nasce prevedendo alcuni appuntamenti durante l’anno accademico, da coordinare a distanza o in presenza in funzione di eventuali DPCM del periodo di svolgimento. La ricaduta di questa attività è positiva nel breve periodo e da individuarsi nella grande possibilità del dialogo tra professionisti e studenti. Partner del progetto è FACE Festival Arte Creatività Ecocultura, primo festival di video arte al Sud e solo evento in Calabria ad affrontare il rapporto tra arte e sostenibilità. Il FACE Festival Arte Creatività Ecocultura giunto alla sua nona edizione, dal 2007 ha coinvolto oltre 350 artisti e rientra dal 2015 - non a caso - tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria.

L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

A seguire alcune informazioni sui relatori

Esperto – Francesca Procopio – Visual designer specializzata nel campo della fotografia e della grafica. Art Director e fondatrice de lo Studiolo Home Gallery, sviluppa progetti legati alla comunicazione visiva per aziende e privati insieme ad un team di creativi. – Ha rivestito il ruolo di product manager presso il Fondo Internazionale per la Fotografia ed attualmente collabora come art curator sezione fotografia presso Piano D design gallery, Firenze. – La sua ricerca fotografica si distingue da un segno fortemente introspettivo che indaga sul genere umano, soffermandosi spesso sul rapporto corpo/spazio attraverso autoritratti e performance. – Fra le ultime mostre ricordiamo LishuiPhotography Festival Cina, Paratissima Torino, Eneganart Palazzo Bastogi Firenze, Museo Marca Cz, Orvieto Fotografia.

Esperto – Giacomo Triglia – Regista e sceneggiatore attivo soprattutto nella realizzazione di video musicali, ha diretto i videoclip di artisti come Luciano Ligabue, Afterhours, J-Ax, Brunori Sas, Maneskin, Levante, Irene Grandi, Francesca Michielin, Zero Assoluto, Decibel, Francesco Sarcina, Eugenio Finardi, Cristina Donà, Colapesce, Simona Molinari, Gilberto Gil, Dimartino, Joe Barbieri e tanti altri. In ambito cinematografico debutta nel 2004 con il mediometraggio “Jørgen’s Son” selezione ufficiale al Torino Film Festival 2004, nel 2006 realizza il mediometraggio “Zettelkastchen Cinema” selezione ufficiale de La 25a ora – Il cinema espanso (La7) e riceve una menzione speciale al Kansk Video Festival di Mosca. Nel 2008 è autore di una video rubrica in 14 puntate, “Avatar Bros”, in onda su All Music con protagonisti deejay Albertino e deejay Giorgio Prezioso e realizza il cortometraggio “The Dawn and the Embrace” vincitore del Reggio Filmfest – retrospettiva sul cinema italiano di Minerva Pictures, vincitore del premio video al International Art Prize La Colomba di Venezia, selezione ufficiale all’Arcipelago film festival di Roma e del Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2011 realizza un documentario prodotto da Red Bull dal titolo “Redbull Tour Bus I Cosi”. Del 2013 è il cortometraggio “Pirandellodrag”, con protagonista Salvatore Striano (Gomorra, Cesare deve morire, Gorbaciof). Del 2014 è “Flemishpainterswho play tennis at night” (Pittori fiamminghi che giocano a tennis di notte) con musiche su concessione di Daniel Johnston, selezione ufficiale del Biografilm Festival 2014. Nel 2017 realizza un docufilm prodotto da Sky Arte, “Brunori Sas – A casa tutto bene”. Vive a Cosenza dove ha fondato il Tycho Creative Studio, un progetto artistico che unisce la produzione video a quella grafica, è stato docente di Digital Video dal 2007 al 2009 presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e di Video Editing con indirizzo Cinema presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nel 2012.

Curatore – Paolo Genoese– Docente di Graphic Design e Layout e tecniche di visualizzazione presso Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Si occupa di progettazione visiva specializzata nella costruzione della corporateidentity, ed interior design.