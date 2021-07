SCILLA Bagnino salva due giovani donne rimaste bloccate al largo a causa del mare mosso

Foto salvataggioIeri mattina, nelle acque antistanti uno dei lidi ubicati sotto il Castello Ruffo, due giovani donne hanno sfidato il mare agitato decidendo di fare una nuotata. A causa del mare agitato dai forti venti di Maestrale, le bagnanti non riuscivano però a ritornare a riva. Il bagnino Rocco Fontana, notando le due ragazze in difficoltà, è salito a bordo della canoa per raggiungere le donne che si trovavano oltre le boe segnaletiche e prestare loro soccorso.

Un’operazione di salvataggio per nulla facile, che ha provocato un malore al guarda spiaggia, il quale è stato subito sottoposto a cure mediche senza riportare fortunatamente gravi conseguenze.

Pasqualina Ciccone