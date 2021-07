SCILLA Residente in via Bastia taglia erbacce e le porta davanti all’ingresso del Comune

Scilla - ErbacceUna signora residente in via Bastia nelle vicinanze di piazza San Rocco, nei giorni scorsi ha chiesto aiuto al sindaco Pasquale Ciccone per eliminare dei rovi che fuoriuscivano da un’abitazione di fronte alla sua. Non avendo ricevuto una risposta, la donna esasperata ha tagliato una parte del grande cespuglio e ha depositato i rami di spine davanti all’ entrata di palazzo San Rocco.

<< Dopo diverse sollecitazioni- spiega la signora - anche protocollate presso gli uffici preposti del Comune, non ho avuto nessun riscontro. Nel 2021 devo vivere con le spine del rudere che ho difronte che mi entrano dentro casa? Dal primo cittadino di Scilla mi sarei aspettata una risposta positiva o negativa. E’ giusto che io debba vivere in mezzo alla giungla?>>. La signora era emigrata in Germania e poi è tornata a Scilla, dove vive con la sua famiglia, deve aver quindi pensato << Visto che nessuno mi aiuta, trovo rimedio da sola>>. E dopo svariate sollecitazioni agli amministratori, la residente di Via Bastia ha cominciato a tagliare i rovi che gli impedivano di attraversare in sicurezza il vicolo perché rischiava di graffiarsi e ha depositato parte delle erbacce davanti al portone d’ingresso del Comune sotto gli occhi increduli dei passanti, ignari della vicenda. Ieri mattina il sindaco ha disposto la pulizia del vicolo. Ci sono state anche segnalazioni in merito alla zona sottostante la balconata di Via Panoramica sempre nei pressi di piazza San Rocco. Nell’area si trovano erbacce e rifiuti abbandonati. Il sindaco Pasquale Ciccone sin dal suo insediamento si è prodigato per rendere il paese più pulito e accogliente. Il territorio comunale è molto vasto e serve la collaborazione di tutti.

Tina Ferrera