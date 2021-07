PELLEGRINA Venerdi 9 Luglio presentazione della 28^ Sagra del Pane di Grano e del piatto in ceramica

Locandina 9 luglioIl tema di quest’anno è: La Sagra Promuove il Sentiero del Tracciolino.

Come è ormai consuetudine viene presentato in anteprima il “Piatto in Ceramica” che verrà dato in omaggio a tutti i visitatori della 28^ Sagra del Pane di Grano, che si svolgerà a Pellegrina di Bagnara Calabra il 12 Agosto 2021. La scorsa edizione il logo del piatto rappresentava il gemellaggio avvenuto tra l’Associazione Pellegrinese, il Comune di Palmi e il Comitato Varia per promuovere una delle più grandi iniziative riconosciuta dall’UNESCO che è la Varia di Palmi. Quest’anno il logo del piatto in ceramica realizzato dalle fabbriche di ceramiche d’arte di Pellegrina promuoverà il “ Sentiero del Tracciolino” come dimostrazione che la conoscenza del territorio passa anche e soprattutto attraverso la scoperta dei percorsi naturalistici, la valorizzazione delle tradizioni, mestieri e prodotti tipici come il Pane di Grano, il vino prodotto nelle armacie, il pesce, la ceramica, il torrone Igp e tanti altri prodotti della gastronomia di Bagnara Calabra certificata come prodotti di nicchia e di identità di area. Quindi appuntamento al Convegno di Venerdi 9 luglio alle ore 18.00 per discutere sulla “ Promozione del territorio e sviluppo sostenibile del Sentiero del Tracciolino”.

lOCA 9 LUGLIO