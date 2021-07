Lunedì 5 Luglio inaugurazione a Bagnara Calabra dell'infopoint CapoSperone Resort

CSR Lunedì 5 luglio alle ore 19.30 apre a Bagnara Calabra l'infopoint targato CapoSperone Resort. Tante le novità attese, tutte firmate da chi da sempre ha fatto del matrimonio e di tutti i tipi di ricevimenti una mission portata avanti attraverso grande professionalità e dedizione.

"Lo spettacolo sta per ricominciare" viene evidenziato nel lancio dell'iniziativa, ed in effetti CapoSperone Resort si trova nel cuore della Costa Viola in uno dei siti più belli d'Italia. L'infopoint apre in collaborazione con Wgt Solution e si trova sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Bagnara Calabra, proprio davanti all'Agenzia guidata da Pierfrancesco Zoccali. Per l'occasione è stata annunciata dai promotori la partecipazione straordinaria di Marco Renzi e delle telecamere di Mi Sposo TV.

Redazionale - Tg Travel