CULTURA L’attività del Circolo “G. Calarco” riprende a pieno ritmo con una ricca programmazione estiva

Circolo Calarco Programmazione LuglioIl Circolo Culturale Guglielmo Calarco - Coop. V. Veneto, in collaborazione con l'Hotel Medinblu, riprende l’attività culturale in presenza nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa anti-Covid. Gli appuntamenti, fissati tra luglio e settembre, coniugano cultura e bellezza: gli incontri si terranno in una suggestiva ambientazione al tramonto offerta dalla splendida cornice della terrazza dell'Hotel “Medinblu”.

Giovedì 1 luglio è stata presentata la nuova raccolta di poesiedi Sergio Bertolino, “La Sete”, editada Marco Saya Editore, mentre giovedì 15 luglio, alle ore19.30, l’attenzione sarà tutta rivolta a "Un Luna Park per Little Boy. La poesia di Lawerence Ferlinghetti".



Infine, giovedì 29 luglio, sempre alle ore 19.30, sarà presentato il romanzo"Malinverno"di Domenico Dara, edito da Feltrinelli.

Per ottenere informazioni e prenotare il proprio posto è necessario rivolgersi ai canali social del Circolo o scrivere una e-mail all’ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pasqualina Ciccone

Circolo Calarco Programmazione Luglio