SCILLA La Perla della Costa Viola trionfa nel concorso indetto dalla Ferrero

Scilla NutellaLa città di Scilla ce l’ha fatta: sconfiggendo la Sila rivale con una percentuale del 78%, la Perla della Costa Viola sarà rappresentata sui barattoli della Nutella in occasione dell’iniziativa “Ti Amo Italia”.

Sul vasetto della crema spalmabile più famosa d’Italia sarà raffigurato il quartiere di Chianalea sormontato dalla rupe del Castello Ruffo. A rappresentare la Calabria vi sarà anche Tropea, eletto recentemente “borgo dei borghi 2021”.

Un ulteriore motivo di orgoglio per i cittadini scillesi e per gli amanti del ridente borgo marinaro, che adesso non dovranno fare altro che attendere il lancio dell’edizione limitata sul mercato.

