SCILLA I residenti di via Umberto I lamentano il passaggio di auto ad alta velocità

Via Umberto IAlcuni residenti in via Umberto I lamentano il passaggio di auto ad alta velocità a qualsiasi ora del giorno e della notte: la strada in questione, essendo una delle arterie principali per la viabilità cittadina, è soggetta a intenso traffico, ma non sempre i guidatori rispettano i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada.

La più grande preoccupazione è quella che possa sfiorarsi la tragedia: attigui al viale principale, infatti, vi sono alcuni vicoletti dai quali spesso sbucano improvvisamente dei bambini con l’intenzione di recuperare il pallone con il quale stanno giocando o ragazzini in bici che, spensierati, potrebbero non riuscire a evitare un automezzo che transita a tutta velocità.

L’auspicio è che le autorità competenti si facciano carico del problema, adottando delle misure idonee (come dissuasori di velocità e dossi artificiali) che permettano ai cittadini di percorrere la strada in tutta sicurezza.

Pasqualina Ciccone