SCILLA Aperto un punto vaccinale presso la scuola elementare Piria

VACCINI ESERCITOE’ stato aperto un punto vaccinale presso la scuola elementare “Raffaele Piria” di Scilla centro: a renderlo noto il sindaco Pasquale Ciccone. Il punto vaccinazione anti covid 19 è gestito dal team sanitario del Ministero della Difesa. Possono usufruire del servizio i soggetti fragili e vulnerabili, i caregiver dei fragili, i conviventi dei fragili purché non giovanissimi, gli over 60, i maturandi e gli esercenti commerciali. I soggetti fragili e gli over 80 che sono impossibilitati a raggiungere il punto vaccinale, potranno chiedere di essere vaccinati a domicilio.

<< E’ necessario- spiega il sindaco Ciccone- contattare gli uffici comunali per segnalare la volontà di partecipare all’iniziativa>>. Per potere accedere al servizio sarà necessario prenotarsi sulla piattaforma ufficiale regionale << Qualora come sede di vaccinazione- aggiunge Ciccone- indicasse città diverse da Scilla, sarà infatti cura del team sanitario modificare la sede al momento della vaccinazione>>. Il servizio si aggiunge a quello già attivato a gennaio presso l’ex nosocomio “Scillesi d’America” dal dottore Ernesto Giordano responsabile della Casa della Salute di Scilla. In passato l’amministrazione comunale, per andare incontro ai cittadini che hanno avuto difficoltà a prenotarsi per i vaccini anticovid sulla piattaforma web della Regione Calabria, si è resa disponibile ad aiutarli nella procedura online. In quel caso agli interessati non veniva garantita la vaccinazione presso il centro della Casa della Salute di Scilla e parecchi sono stati destinati nei punti vaccinali di altri comuni distanti parecchi chilometri.

Tina Ferrera