Fonte Vermeni, facciamola rifiorire. Domenica 4 luglio iniziativa di "Cittadinanza Attiva Pellegrina"

Pul Fonte Vermeni Prosegue l'impegno dell'associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina per la tutela ambientale e la valorizzazione e promozione del territorio di Bagnara.

<<Domenica 4 luglio ore 7.30 - annunciamo gli organizzatori - ci ritroveremo presso l'antica Fonte Vermeni per ridare decoro alla più antica fontana di Bagnara, unica nel suo genere (fonte, abbeveratoio, lavatoio) facente parte del patrimonio inalienabile del comune, sottoposta per legge al vincolo dei beni culturali ex D. Lgs n. 42/2004. Vi aspettiamo tutti, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini per un momento di impegno civile concreto, lontani dal mondo "parolaio" che sta soffocando la nostra società>>.