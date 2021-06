Slow Food, conclusa l’iniziativa "Settimana del Gusto"

Settimana del GustoAnche la II “Settimana del Gusto” si è conclusa, l’evento territoriale che ha ulteriormente evidenziato come la cucina è cultura e identità. Una innovativa attività di marketing territoriale proposta da Slow Food a Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’edizione 2020/2021 di TerraMadre SaloneDelGusto.

Un’occasione per i cuochi della provincia reggina presenti sulla Guida “Osterie d’Italia” o che aderiscono al “Progetto Alleanza” di Slow Food, per dimostrare come la cucina non debba intendersi solo come gastronomia ma anche come spazio dedicato ai luoghi che raccontano la vera identità e la storia delle Comunità che li abitano.

Osterie e ristoranti che in ogni piccolo borgo e nei centri urbani della provincia di Reggio Calabria, trovano una propria specifica espressione, dove il cibo è sano, dove l’offerta gastronomica è indirizzata alla promozione di vini, oli, salumi, formaggi, prodotti della tradizione e dove si creano delle piccole economie locali.

La “Settimana del Gusto” di Città Metropolitana è stata un’iniziativa apprezzata e ricercata dagli appassionati di cucina locale, che ha permesso di promuovere il settore della ristorazione fortemente penalizzato nell’ultimo anno, di incentivare le gite fuori porta, di incoraggiare le relazioni, ma anche di scoprire o ri-scoprire il piacere della convivialità.

Il suggerimento è quello di continuare a visitare i nostri territori, i borghi, le comunità; di lasciarsi deliziare dalle preparazioni gastronomiche di osti e cuochi che dietro ogni piatto hanno una storia da raccontare; di ascoltare le narrazioni dei luoghi…si scoprirà un mondo!