SCILLA Il Club Unesco ripulisce il belvedere Morselli

Morselli - Belvedere I volontari del Club Unesco di Scilla hanno decespugliato il belvedere Morselli, ripulito l'area dai rifiuti abbandonati e stanno sistemando i pilastrini che reggono la ringhiera dell'affaccio dove gli innamorati sono soliti lascare i lucchetti per sigillare il loro amore.

"Oggi il sito - ha detto Francesco Porcaro, presidente Club Unesco di Scilla - ha riacquistato il suo fascino, grazie alla cura dei soci e ad un primo restauro del busto in bronzo raffigurante l'opera dello scultore Clemente Spampinato". Da alcuni anni l'area è stata data in adozione dal Comune al club per l'Unesco di Scilla e il belvedere appare pulito e curato. "In questi anni abbiamo promosso tante iniziative culturali - aggiunge Porcaro - siamo consapevli dell'assoluta bellezza del nostro paese. Per questo dopo l'adozione cncessa dal sindaco Pasquale Ciccone continueremo l'opera di promozione della bellezza e della storia millenaria di Scilla". I componenti del club stanno lavorando per presentare nei mesi estivi importanti iniziative cluturali "a testimonianza della cura e della valorizzazione del patrimonio del territorio".

Tina Ferrera