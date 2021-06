BAGNARA CALABRA Divieto temporaneo di balneazione in quattro tratti di arenile

spiaggia marinella - Copia

Disposto dal Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina il divieto temporaneo di balneazione, con delimitazione e interdizione all'accesso, in quattro tratti di arenile in località Marinella. Il provvedimento si è reso necessario dopo che l'ufficio Locale Marittimo il 17 giugno scorso ha segnalato in quella zona la fuoriuscita di liquami fognari.