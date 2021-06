SCILLA Avviate le procedure perla riconversione dell’ex ospedale di Scilla in Casa della Salute

ospedale-scillaNon sembra più un miraggio. Sono state avviate le procedure di realizzazione d’intervento di riconversione dell’ex ospedale di Scilla a Casa della Salute. La notizia arriva durante le tre giornate di screening di prevenzione oncologica promosse dalla LILT di Reggio Calabria e di Roma, che si stanno svolgendo presso la struttura sanitaria scillese.

Invitalia Spa ha comunicato l’accettazione dell’atto di attivazione e al contempo trasmesso gli elaborati di gara per l’avvio del processo di riconversione funzionale dell’ex ospedale di Scilla da convertire in Casa della Salute indicando l’ingegnere Marco Bucci come Rup per la fase di gara. Con la delibera del commissario straordinario Gianluigi Scaffidi si apre una nuova pagina nella vicenda durata anni della riconversione dello Scillesi d’America<< Preso atto della conclamata esigenza per questa Azienda- si legge nella nota del dirigente dell’Ufficio tecnico e gestione del patrimonio Architetto Giuseppe Galletta- di accelerare e sostenere l’attuazione degli investimenti di competenza aziendale in materia di opere pubbliche , da avviarsi per la riqualificazione , la messa in sicurezza , ammodernamento e potenziamento tecnologico delle importanti strutture a valenza territoriale secondo i tempi fissati dall’atto convenzionale per la Casa della salute di Scilla sottoscritta dalla Regione Calabria e l’Asp di Reggio Calabria in data 20/11/2017>>. Lo scorso 17 giugno l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria aveva proceduto a sottoscrivere l’atto di attivazione ed il documento di indirizzo alla progettazione assumendo formalmente l’impegno di avvalersi di Invitalia Spa.<<L’ onere economico- si legge nella delibera- discendente da tale attività trova intera copertura finanziaria sulla linea di intervento del Por Calabria FERS 2007/2013. Rinominato in Piano di Azione e Coesione della Calabria>>.

Tina Ferrera