Vaccini: Gimbe, in Calabria ciclo completo a 25,9% popolazione

vacc Migliorano ancora i dati sugli attualmente positivi

Nella settimana 16-22 giugno, in Calabria, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che sono 339, con una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, -21%. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.